走馬瀨農場1月21日起至9月11日止推出「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」，數百隻大小不一可愛的泰迪熊將以各種造型出現在走馬瀨農場園區。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

走馬瀨農場1月21日起至9月11日止推出「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」，數百隻大小不一可愛的泰迪熊將以各種造型出現在走馬瀨農場園區。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

走馬瀨農場1月21日起至9月11日止推出「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」，數百隻大小不一可愛的泰迪熊將以各種造型出現在走馬瀨農場園區。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

為推廣台南休閒農場旅遊，走馬瀨休閒農場自1月21日起至9月11日止推出「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」，長達9個月的展期中，數百隻大小不一可愛的泰迪熊將以各種造型出現在走馬瀨農場園區，最大隻的泰迪熊高達10米，要讓遊客拍照拍到手軟。

台南市農會總幹事吳嘉仁表示，農場首次與知名的經典泰迪熊取得授權合作，以泰迪熊為主題打造出充滿可愛與夢幻氣息的農場景觀，有與人同高的泰迪熊玻璃纖維雕塑公仔、泰迪熊絨毛娃娃、泰迪熊泡泡屋，以及多隻3米、6米高的充氣造型泰迪熊，10米高的大型經典泰迪熊。

台南市農業局局長李建裕表示，即將到來的春節連假期間，台南市轄內休閒農場都有迎新春的活動，其中走馬瀨更推出泰迪熊嘉年華限定遊樂園－熊愛走馬瀨年度特展，同時也籌備福虎迎新春活動，包括有旋轉木馬、氣墊城堡、碰碰車的熊好玩童遊世界。

走馬瀨農場場長許哲鳴說，舊曆年初一至初三有福虎熊好玩營火晚會、福虎生風發財金、臉書打卡送明信片、星光綜藝秀、夜間觀星等活動；而鄉村劇場烏克蘭特技秀及廣受好評的圓形廣場哈薩克飆馬特技秀，更是不可錯過的表演。

李建裕表示，走馬瀨農場鄰近有曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫、虎頭埤、關子嶺、梅嶺風景區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館等，交通十分便利，春節假期期間安排二日遊或三日遊都非常適合，歡迎全國民眾到台南走春。