網友爆同事自請離職使手段，還可拿資遣費或多餘薪資。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》

自請離職竟然還拿到資遣費？一名網友分享，同事自請離職卻耍手段，最後反咬公司用脅迫方式逼簽離職單，要去勞工局檢舉，以此要求資遣費或是更多的薪資。不過眾網友看完所謂同事的手段，大都認為不可思議：「哪間貴公司的人資這麼弱」、「HR最好有那麼好唬弄」。

「我今天學會一個自請離職還可以拿資遣費或多餘薪資的方式」，一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示該同事「第一步，先跟主管說要離職，但不說哪一天。第二步，跟人資說到月底。第三步，去跟人家說不想做了，真想今天就走。」，之後人資就拿離職申請單來問「要做到月底還是今天就走」，該同事回「到今天就好」，當場離職單填好，離職日寫當天。

離職單人資拿走之後，該同事就去勞工局檢舉，說公司用脅迫方式逼簽離職單，如此便可要求資遣費或是到月底的薪資。

原PO忍不住感嘆：「這方法，真厲害，超強，我今天第一次見識到還有這種方式」更說該同事「之前偽造客人簽名，公司也是私下罵她，也沒有再追究。現在要離職就來反咬，真的.....整個就是對人心失望」。

網友則回應：「哪間貴公司的人資這麼弱」、「HR最好有那麼好唬弄」、「若是這種方式可以成功？那我只能說那間公司的人資跟法務單位可以裁掉與降級了！」、「反正不是你唬爛，就是貴公司的行政人員太低能」。

更有人說：「這樣做是違法的，還可能涉及詐欺，民法『意思表示』是只要有人證連口頭承諾都算的，你說『公司用脅迫方式逼你簽離職單』必須負舉證責任，HR是不跟你計較，人家要是找同事出面作證或是身上有帶著錄音筆，你雖然可以拿回未發薪資但這場刑事訴訟你就跑不掉了，現在公司HR重點幹部帶錄音筆是很正常的事，許多監視系統也附有錄音功能，強烈不建議採用這些極可能違法的方式」。