指揮中心19日公布10例本土個案，包括西堤餐廳相關7例。指揮官陳時中表示，20日零時起擴大入境旅客落地採檢，長程航班、南亞、東南亞等航線抵台旅客，預計會多10個航班需要採檢，未來會逐步擴大邊境檢疫，讓確診者落地就被驗出，加強社區安全。

指揮中心19日也公布一起新北防疫旅館群聚事件，原先被列在境外移入的個案（案17298）被改列為本土病例，為近期第6起防疫旅館群聚事件，也是新北第一起。

北市欲推疫苗護照，陳時中日前也說20日將宣布相關措施。媒體詢問若中央推行全國的疫苗護照，北市是否不必要使用「台北通」來驗證？他回應，中央與地方的疫苗護照是相關獨立事件，政府的資訊平台釋出後供大家運用，只要合乎法規就可以，而數位疫苗接種證明的重點在於驗證仔細，被仿冒的可能性較低。

近期縮短檢疫的呼聲不斷，陳時中表示，「只是大家沒有注意到」，從春節檢疫方案就是朝縮短方向規劃，因應潛伏期較短，如10+4、7+7都是透過多重檢驗以及檢疫措施搭配來守住春節返台的這波疫情。他坦言，當時大家覺得7+7不行，現在又覺得7+7太長，這些規劃本來就有進行，也需要精算並根據疫情狀況來進行。

20期公費疫苗預約18日起跑，預約率達72.76％，其中莫德納最為熱門達到99.64％。發言人莊人祥指出，BNT、莫德納都屬mRNA疫苗，保護效果相當，高端疫苗屬蛋白質次單元疫苗、副作用低，BNT與高端也可作為追加劑選擇。惟高端疫苗尚未列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL），需要特別考量。

指揮中心2022年採購的2,000萬劑莫德納將於24日到貨部分數量，預計年後可開始施打。