同桌吃鵝肉確診 新竹女曾去過IKEA桃園店、新竹巨城。(新竹市政府提供)

新竹市19日新增1例確診案18082，為本月11日與1家4口確診個案的汽車公司夫妻檔主管，曾在鵝肉餐廳同桌用餐的友人，疫調發現其於1月9日與桃園聯邦銀行確診者在IKEA桃園店有重複足跡，是目前疫調的相關連結，但感染源與誰傳誰還要待基因定序才能較明朗。

市長林智堅表示，任職某汽車公司主管的1家4口爸爸是先於17日晚間確診，市府疫調其與妻子曾於本月11日中午12時30分至晚間6時，在新竹市中華路「楊─台西鵝肉中華總店」用餐，席間共計10人同桌，市府也因此匡列同桌8位友人及店內員工隔離採檢，而據調查，當天同時段店內只有此桌客人。

其中同桌1位女性友人昨天深夜PCR陽性確診為案18082，市府緊急通知確診者小孩所就讀的國小該班預防性停課1天。

這名女性友人昨夜確診後，市府立即對新確診的案18082的5位家人、24位公司同事以及其曾用餐過的店家足跡重複民眾68人，總共匡列隔離採檢97人。

林智堅表示，經疫調發現，18082曾於1月9日下午5點53分至晚間8點到過IKEA桃園店，並且脫口罩用餐，經查該時段有桃園確診者到過的足跡，是目前疫調發現唯一有與確診者足跡重複的地方，但是否就是由該處被感染，以及與竹市1家4口案究竟是誰傳誰則是還無法確定，要待18082的基因定序出來才能比較確認。

此外，疫調也發現，18082曾在1月14日與1月15日曾到新竹巨城的點點心等餐廳脫口罩用餐及到威秀影城看電影，市府也匡列足跡重複的68人居隔並採檢，同時呼籲有足跡重複的民眾可與市府衛生局連絡或主動採檢，至於其用餐過的餐廳則是停業3天清消。

至於18日針對1家4口家庭群聚案，共匡列居隔採檢的包括學校、補習班、夫妻同事、餐廳共164人，PCR結果都陰性；三民國小連夜採檢部分2230人已採2117人，其中957人已有結果，全都陰性。

市府下午也公布18082足跡，包括1月9日下午4點至竹北親親果農場、6點至IKEA桃園店、1月11日中午至晚上「楊─台西鵝肉中華總店」、1月14日晚上6點Mita CAFE Bistro新竹巨城店、1月15日晚間點點心新竹巨城店、喫茶趣巨城店、巨城威秀影城。