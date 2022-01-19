新北中信特攻「DEA Racing 競速主題周」即將於本周末（22、23日）疾速登場，新莊體育館化身充滿速度感的熱血賽車場，中信特攻球員們也將穿上「DEA Racing」賽車主題球衣，用最高速無懼的表現，帶著蒞臨特攻賽車場的球迷們一起駛向主場六連勝。

「DEA Racing」賽車主題球衣，以丈青色與亮紅色為主要搭配，呈現出特攻球員在場上冷靜無懼的態度，至於肩膀設計，則透過經典「紅、白、黑」三色巧妙拼接，呼應賽車場上速度與激情。此款賽車球衣為中信特攻隊史推出的第一套主題球衣，相當有收藏意義，22日中信特攻商品部現場也將同步販售。

特攻基地本周末充滿濃濃的賽車競速氣氛，除了高人氣啦啦隊Passion Sisters將換上賽車主題日球衣應援，及TOYOTA經典跑車GR SUPRA於場外展示外，新莊體育館周邊也安排競速遊戲攤位，包括「小小PushBike」、「邁向終點線」以及「蓄勢待發」等挑戰，提供大小球迷各種不同的競速體驗。

「小小PushBike」邀請小球迷化身疾速特務，在特攻基地廊道上體驗騎乘PushBike；「邁向終點線」邀請球迷挑戰推車拿好禮，只要把模型日系小跑車推到正確的停車範圍，就有機會帶走中信特攻3月主場的場邊席門票；至於「蓄勢待發」則邀請大家透過彈力繩，體驗專業籃球員平時訓練爆發力的衝刺過程。

此外，22、23日兩天比賽的中場休息時間，中信特攻球團還規劃「疾速運球挑戰賽」，獲勝球迷就能把「GR SUPRA 樂高模型車」及「GR輪胎造型抱枕毯」帶回家。擔任本次DEA Racing 競速主題周代言人的「閃電特務」林秉聖，提前下場小試身手挑戰，結果締造出4秒78的成績，「我想應該沒有人能比我更快了吧，就算是『黑豹』阿巴西來，我想他應該也只能跑出4秒79，還是差我一點點啦！」林秉聖表示。