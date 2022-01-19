台北花市春節檔期開跑，連續5天108小時不打烊。（市場處提供／楊亞璇台北傳真）

為迎接虎年的到來，台北花市宣布今起延長營業時間至下午3點，27日凌晨0時起至31日除夕中午12點，連續5天108小時不打烊，與市民朋友一同熱鬧迎虎年。

北市市場處表示，為迎接虎年的到來，台北花市將分二階段延長營業時間，備戰春節檔期，第一階段於今起，花市將延長營業時間至下午3點。

市場處指出，第二階段於1月27日(四)凌晨0時起至1月31日(除夕)中午12點，連續五天108小時不打烊，提供市民最多元、齊全的花卉採買時段。另1月25日(二)至1月30日(日)期間，於A館2樓有農特產品展售活動，與市民朋友一同熱鬧迎虎年。

台北花市推薦年節居家裝飾切花，有百合、菊花、銀柳等，「百合」花型碩大討喜，同時具有濃郁又芳香的氣味，可以使家中滿室生香，亦有提升精神與家中年節佈置的效果，想要事業開春長紅，百事順利皆合意，百合花絕對是首選。

「菊花」的花色豔麗繽紛多樣，自然原色包括紅、粉、黃、白、綠、紫、橙等色，加上近年發展成熟的染色技術，幾乎所有想像得到的顏色都能實現，滿足消費者所有的顏色需求，花型種類更是琳瑯滿目，如花型大方飽滿的大紅菊、金莎菊、國王菊、牡丹菊、花朵數較多的小菊、特殊放射狀的線菊等，是春節應景花卉中最受歡迎的百變之星。

「銀柳」與台語發音「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥的含意，廣受消費者的喜愛，從花市購買後的銀柳，只要簡單插在花瓶或甕中，並在枝條綁上年節小飾品，就成為喜氣洋洋的春節花卉飾品。

台北花卉公司說，春節前為各項應景花卉及蔬果採購高峰，台北花市為北部地區最大花卉供應來源，春節前為服務大量購花民眾，今年承襲以往除夕前五天不打烊的傳統特色，更第五度結合農特產品銷售通路點，將花卉及農特產品共同行銷，讓台北花市成為多元化批發市場。

台北花卉公司表示，民眾到花市來不只能消費最優質的國產花卉，還能購買新鮮、有品質保障具三章一Q履歷認證的蔬果，希望不只將花的美麗帶到每個人的家中，更能讓大家過年吃得安心、買得開心。