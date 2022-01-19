賴清德副總統今天接見「第22屆國家建築金獎暨110年台灣誠信品牌」得獎單位代表。(總統府提供)

賴清德副總統今天接見「第22屆國家建築金獎暨110年台灣誠信品牌」得獎單位代表。(總統府提供)

國內疫情升溫，副總統賴清德今天鼓勵民眾提高疫苗接種率，以減少感染，即便突破性感染，病況相對比較輕。後疫情時代經濟發展恐會造成社會貧富差距持續擴大，他也請大家盡力幫助弱勢民眾。至於兩岸關係，希望大家能彼此互相尊重往和平的方向發展，只有區域穩定與安全達到和平目標，才有辦法促成永續發展。

賴清德今天接見「第22屆國家建築金獎暨110年台灣誠信品牌」得獎單位代表談及永續議題表示，大家應該都深刻感受到氣候的變遷，他舉例，過去沒有暴風雪的地方，出現暴風雪；以前每年都有颱風的臺灣，已經連續兩年沒有颱風來襲；過去沒有強降雨的歐洲也都出現災情。「所以在這種狀況之下，我們一定要群策群力，共同克服氣候變遷的種種挑戰」。

蔡英文總統去年4月22日世界地球日揭櫫臺灣與其他先進國家的目標一樣，要在2050年達到淨零轉型，他說，這需要大家共同配合才有辦法。除了政府一定要提出好的政策外，各行各業也都應該共同參與。

賴清德表示，因為全球2000大企業，大約有三分之一也宣布要達成目標，未來在全球產業鏈的供應之下，包括蘋果、微軟、Amazon等公司都將要求協力廠商所生產製造的產品須符合綠能規定，在此狀況下，臺灣的經濟產業勢必會受到衝擊。

他提到，在淨零轉型的過程當中，營造與建築具有舉足輕重的地位，營造的過程大概約佔碳排30％，未來如果能從規劃、設計、材料的選擇，以及在營造的工法上能注意盡量減少碳排，對2050淨零轉型將有很大的幫助；或者未來設計出來的建築是低耗能建築，除了智慧住宅外，也能減少能量的消耗，相信對臺灣邁向2050淨零轉型的目標也會有很大的幫助。

談及COVID-19疫情，賴清德指出，我們的成績相對其他國家而言，提供民眾一個相對安全的環境生活。此外，Omicron已經來了，大家應該嚴陣以待，除了要戴口罩、勤洗手、保持適當的安全距離以外，也呼籲國人要接種疫苗。

他說，目前臺灣民眾已接種第一劑疫苗達八成，第二劑達七成，但75歲以上的長輩年齡層打得相對少，大概六成左右，如果能繼續提高疫苗接種率，並且繼續施打第三劑，應該可以減少感染，即便是突破性感染，病況相對比較輕，不至於那麼嚴重。

賴清德強調，後疫情時代的經濟發展恐怕會造成社會貧富差距持續擴大，再來是在淨零轉型過程當中，會促成產業升級、經濟轉型，有些會跟得上，有些則會跟不上。除了政府會協助盡量幫助外，他也請大家盡力幫助弱勢民眾、協助公益團體，讓他們有更多的力量去幫助需要幫助的人，「這樣社會將更加穩定，這樣的永續社會才可以看出意義所在」。

他提到，另一個影響永續發展的是區域平衡，最近中美貿易的衝突，除了造成產業鏈的重組外，很多人都關切印太地區的和平與安全。

他說明，蔡總統領導的政府在大家支持之下，基本上是堅持幾個原則，第一任的時候堅持臺灣對中國善意不變、承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回過去對抗的老路。第二任就職典禮上面則主張要和平、對等、民主對話。

賴清德表示，最近蔡總統也談到兩岸的政策，她說，「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。

他說，我們謹守臺灣的民主、捍衛臺灣的主權，也尊重中國，希望大家能彼此互相尊重往和平的方向發展，只有區域的穩定與安全達到和平的目標，才有辦法促成永續的發展。