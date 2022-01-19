霧台鄉阿禮部落櫻花大道陸續綻放，繁櫻盛開景色「粉」得很浪漫。（林和生攝）

一波波寒流接連襲來，讓台24線霧台鄉鄰近阿禮部落路段櫻花悄悄綻放，繁櫻盛開景色「粉」得很浪漫，19日霧台鄉公所宣告櫻花季正式展開，首日已有不少遊客上山「追櫻」，體驗雲霧故鄉最美風景。

霧台鄉櫻花屬於台灣原生種，每年1月底至2月是開花高峰期，近日寒流催生櫻花綻放，沿著台24線蜿蜒道路往上走，接近45K處就能看到路旁粉嫩櫻花，遊客紛紛拿手機拍下美景。

霧台鄉長杜正吉指出，去年鄉內知名景點「櫻花王」因故枯死，但鄉內還有櫻花大道及祕境，值得遊客探訪；他透露，櫻花目前已盛開5成，未來預計分3階段綻放，農曆春節前後一周是滿開期，推估將一直開到3月初，預計將掀起一波賞櫻潮。

為避免人車湧入、造成部落交通癱瘓，霧台鄉公所從大年初二至初六啟動總量管制，管制時間於上午10時至下午2時，車輛僅能通行至谷川大橋，遊客則由接駁車接送。

阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，遊客進入部落採預約制，導覽員巴文雄說，於日治時期興建打造的小鬼湖林道，在八八風災後因路基滑動無法通行，但沿途約2公里路徑可供步行，兩旁近3000棵櫻花樹形成櫻花大道，是近年來部落最熱門的景點之一。

除賞櫻行程外，部落也推出文化體驗，包括百年石板屋文物巡禮，傳統刺繡體驗、獵人童玩及月桃編織等多元遊程；全程由在地青年及傳藝師陪同，透過導覽員解說，不論小孩青年老人都可參與，讓民眾深入瞭解原鄉珍貴與潛藏的休閒魅力。

杜正吉強調，鄉內另有大武部落哈尤溪遊程、神山瀑布套裝行程，可供民眾上網預約。