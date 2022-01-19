新北燈會2月4日登場，侯友宜表示，防疫為優先。（葉德正攝）

「2022新北燈會」將於2月4日至28日在新北大都會公園登場，以「燈會劇場」為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，打造成大型劇場，規畫7主題燈區、6大類型演出，邀請17個演出團隊輪番上陣，超過156場展演。新北市長侯友宜表示，防疫為最大優先，若疫情穩定會繼續每年開心辦下去，並隨疫情滾動檢討。

侯友宜今表示，新北燈會自2018年已連續舉辦3屆，每年皆吸引逾百萬人次參觀，廣受好評。去年因疫情停辦未亮相的燈組，重新規劃展出，並特邀花燈大師陳祖榮老師親手打造虎年主燈，虎身長達120米、高度達8米，十分震撼壯觀，各主題燈區也搭配場域故事，營造溫馨浪漫氛圍，不論怎麼拍都好看。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會2月4日晚間7時開幕點燈，規畫臥虎藏龍、街頭表演場、廟埕搬戲、小熊甜蜜森林、水上音樂廳、花燈嘉年華、牛好日子7大主題燈區。

另外有整點主燈秀、陣頭藝演、音樂百匯、水舞展演、星空奇幻遊行、街頭馬戲6大類型演出，不但傳承工藝，更挑戰創新。

長達120米可穿梭的主燈「臥虎藏龍」，結合街頭表演場，穿梭其間可一覽新北產業發達的城市特色；另以新莊地藏庵立面樣式設計的「廟埕搬戲」燈區，周邊設置6座吸睛的官將首、八家將臉譜，結合展區地形及現代視覺美學，邀民眾感受無形文化資產的底蘊。

主辦單位也規畫「小熊甜蜜森林」，有106隻泰迪熊陪伴，也可跟小蜜蜂互動、幫小熊採集蜂蜜；還有蜿蜒銀河的「水上音樂廳」，水上動態燈區「牛好日子」。

「花燈嘉年華」包括日本燈組、市民彩繪燈籠及與在地宗教團體合作打造的祈福燈林樹，期疫情早日退散。日本燈組邀請青森縣、宮城縣等8縣(市) 地方人文特色花燈參展，包括大仙市的「紙風船」、青森縣的「睡魔」等，濃濃東洋風情，讓您一秒偽出國。

侯友宜說，目前舉辦地點在新北大都會公園，戶外通風場所，採取實聯制，現階段把疫情全力守住，並看疫情變化檢討。