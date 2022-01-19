民眾黨立委賴香伶連日秀出證據爆料桃園機場第一線防疫人員，打臉中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說法，國民黨立委王鴻薇也在臉書表示，桃園機場的第一線防疫人員防護衣嚴重不足，但政府為了巴結邦交國成了散財童子，怒斥「台灣對外國如此慷慨，為何對國境抗疫有責的一線人員如此苛刻？」

賴香伶日前爆料桃機防疫人員一天僅能使用一件隔離衣，遭陳時中否認稱防疫裝備絕沒有降級，今日賴香伶再度表示，日前爆料後疾管署進行強力清查，讓投訴者感到莫大壓力，更秀出新證據指出協勤人員18日收到通知稱「自明日開始會多發放隔離衣」，讓賴香伶怒斥「此通知直接打臉陳時中的說法」。

王鴻薇也在臉書發文說，桃園機場第一線防疫人員防護衣嚴重不足，防護衣竟像雨衣一樣掛著晾曬，「這種情景還以為台灣國境大門成為防疫資料缺乏的非洲國家」，但同時政府為了巴結邦交國或友好國家卻成為散財童子，除了為瓜地馬拉買單遊說美國的花費，更砸2億美元給立陶宛，讓王鴻薇氣罵「台灣對外國如此慷慨，為何對國境抗疫有責的一線人員如此苛刻！」

除此之外，王鴻薇更直接點名蘇貞昌及陳時中，說「最愛震怒的蘇貞昌院長你不震怒嗎？指揮中心指揮官陳時中你能安心嗎？」並怒批「真的，沒有最扯，只有更扯」。