年節將近，詐騙電話猖獗，其中有三款號碼看到先不要接，首先是最常見的「+886」開頭的號碼，再者是以「+數字」開頭的號碼，最後則是電話號碼像亂碼的來電。提醒民眾看到要特別留意，不要隨便亂點來歷不明的連結，或隨便接電話。

來電辨識軟體「Whosecall」近日在臉書分享詐騙集團常用的手段，其中有三種電話號碼很常見，首先是以「+886」開頭或相關變形號碼，像886與0886；第二種則是以「+數字」開頭的號碼；第三種則是電話號碼像是亂碼。

第一種「+886」的詐騙電話很常見，因為台灣的國碼恰好就是「+886」，所以許多人看到當下可能不疑有他就接起來了。不過，在一般狀況下，除了在國外的朋友打漫遊電話回台灣才會顯示出「+886」，否則在台灣打電話並不會出現國碼在電話號碼前面。

「+886」的詐騙電話很常見，因為台灣的國碼恰好就是「+886」，所以許多人看到沒想太多就會接起來。（圖／翻攝自Whosecall臉書）

而年節將近不少人接到「投資貸款」的詐騙電話，通常詐騙集團都會先裝熟，然後再跟你要Line的連繫方式，分享「飆股」與「低利率、高額貸款」的資訊，或者是會傳訊息附上連結，提醒民眾不要點擊相關連結或撥打來歷不明的電話號碼。

年節將近不少人接到「投資貸款」的詐騙電話，通常詐騙集團都會先裝熟，然後再跟你要Line的連繫方式。（圖／翻攝自Whosecall臉書）

另外，因為本土疫情猖獗，近日也不少詐騙集團趁勢作亂，假冒是衛生局來電，索取民眾的個資，Whosecall也教2招識破詐騙，首先可詢問對方的姓名與單位向衛生局查證，接著再反問對方接觸者是誰。