資料研究機構Canalys於19日發表的最新報告顯示，得益於iPhone 13的成功，蘋果手機在2021年第四季占全球智慧手機出貨量的22％，坐上全球智慧手機市場的頭把交椅，三星以20％的市占率緊隨其後。此外，小米以12％排名第三，OPPO以9％排名第四，vivo以8％排名前五。

Canalys在報告中指出，2021年第四季蘋果拿下全球智慧手機出貨量22％。上一次蘋果佔據第一位要追溯到2020年第四季。

分析師桑雅姆．查拉西亞（Sanyam Chaurasia）認為，蘋果在中國大陸的表現很好，因為旗艦設備定價激進，所以具有很高的價值。蘋果供應鏈正在恢復，但第四季度產能還是被迫下調，因為關鍵零件缺貨，無法製造足夠多的iPhone。由於晶片缺貨，10月份蘋果將iPhone 13產能削減超過10％。

iPhone 13於9月上市，年末假日季出貨量超過4000萬部。

三星排在第二位，市占率約為20％。小米排第三，市占率12％，OPPO排第四，市占率9％，Vivo排第五，市占率8％。