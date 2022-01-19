重要半導體製造設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布了優於預期的第四季淨利17.74億歐元(約20.1億美元)表現，並預估今年營收成長20%。

執行長Peter Wennink在聲明中表示，對今年的成長預測已經包括了對柏林工廠火災的影響評估。「根據我們目前的見解，我們相信能夠管理此次火災的後果，而不會對2022年的系統產出造成重大影響」。

該公司柏林工廠在今年初遭遇火災，投資人信心受衝擊。

公司表示，今年將繼續難以滿足客戶需求，預計今年第一季營收在33億至35億歐元間，毛利率約在49%。2022年全年成長將在20%。

該公司表示，此第一季營收數字的下降，是因為該公司一些系統在客戶完成最終測試之前就已經先發貨給客戶，這意味著在未來幾季，公司將陸續確認這些額外的20億歐元營收。

艾司摩爾正在努力擴大生產，其客戶包括台積電、三星電子和英特爾。

該半導體公司周三還表示，將把2021年股息增加1倍，來到5.50歐元。

艾司摩爾2021年第四季營收49.86億歐元，年增5.11%，毛利為27.01億歐元，毛利率54.2%，淨利17.74億歐元，訂單70.50億歐元；研發支出為6.81億歐元，每股盈餘4.39歐元。

該荷蘭半導體公司去年營收186.11億歐元，成長33.1%，毛利為98.09億歐元，毛利率52.7%，淨利58.83億歐元，研發支出為25億歐元，每股盈餘14.36歐元。

艾司摩爾也表示，英特爾已經對次世代EUV掃描儀High-NA系統TWINSCAN EXE:5200首次下訂單，雙方將加強將High-NA技術導入製造。

艾司摩爾將在周三稍晚召開線上新聞會。