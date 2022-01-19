自助服務在後疫情時代將成為新常態，工業電腦廠振樺電(8114)與子公司KIOSK對此參與16～18日舉行的美國紐約零售展覽會「NRF 2022: Retail’s Big Show」，展示包括AI等全系列自助服務應用解決方案，積極搶攻後市可期的需求成長商機。

KIOSK此次聯手不同場域的智聯網軟體商（AIoT ISV），開發結合軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務的多元場景解決方案，包括視覺AI自助結帳、線上購買線下自助取／退貨，自助購票、報到、點餐、繳費與數位金融比特幣ATM等全方面應用。

其中，KIOSK與合作夥伴Intel及全球數位轉型系統整合商UST共同打造的視覺AI自助結帳系統（Retail AI Vision Checkout），成為本次NRF Artificial Intelligence（AI） Data Integration & Personalization Tour收費導覽重點項目之一。

振樺電指出，此視覺AI自助結帳系統以集團模組化APEX系列為核心落地平台，搭載Intel Movidius先進電腦視覺處理器與邊緣運算AI引擎，於場域中進行一連串全品項深度學習後，透過Intel Real Sense Depth Camera環繞攝影機與數位智慧秤，可於3秒內自動辨識消費商品。

此外，視覺AI自助結帳系統將提供最大彈性的消費體驗，消費者可於全時段、全程使用無接觸性的語音或手勢進行交易，並可選擇以QR code、APP電子錢包、信用卡或現金等多元支付方式，適合便利商店、超市、速食連鎖業者等增進消費者體驗、並解決缺工挑戰。

同時，KIOSK亦展示與英國O2O智慧軟體合作夥伴Doddle合推的線上購買線下退貨（BORIS）自助服務設備，以最有效率的空間使用與直覺性的使用者介面，協助消費者在實體通路完成退貨程序，同時協助業者蒐集了解退貨原因、產品訂單編號與匿名消費者資訊。

據零售數據統計，線上電商購買平均退貨率約24％，為實體店面購買的3倍，其中美國市場因程序快速安全簡便，使超過6成消費者偏好在實體據點退貨。因此，終端業者透過導入自助服務裝置，盼促進線上銷售及實體店面客流量、增加客戶體驗並優化人力配置。

振樺電指出，KIOSK在各終端應用領域已累積30年深厚的場景經驗，以智慧落地平台為核心，融合UST、Doddle等應用軟體，並透過軟硬整合、深入至重要零件的遠端監控及場域維運服務，盼藉此深耕應用領域，強化客戶連結關係及掌握下一世代更替的需求。