宏達電(2498)宣布，推出《劇場版 美少女戰士Sailor Moon Eternal》公開記念特別VR影片《VR DREAM?FLIGHT》。宏達電在VR領域透過軟硬體的同步攻勢，由於該產業若可握有軟硬體優勢，則將有機會享有核心壁壘，對於後續營運勢必加分。

宏達電在VR領域透過軟硬體的同步深耕，持續擴大市產規模，硬體上除持續推出終端裝置外，對於軟體內容的經營、投資也未曾停下，在各領域持續和內容供應商合作。

根據市場研調報告就認為，VR/AR硬體廠商可通過銷售相關硬體產品獲得主要收入，預計隨著上游硬體產業鏈的成熟和明星硬體產品銷量成長，相關硬體廠商獲得更多的收入。

從長期來看，專家也認為，VR/AR設備的價格有望達到和手機一樣的水準以便普及，從免費到高價位都有。VR/AR對企業技術研發實力、產業鏈控制能力、資金實力要求高於其他可穿戴智慧硬件，也構成核心壁壘。

宏達電投入VR領域已經達6年時間，主要搶攻高端領域，在產業也具有領先優勢，未來隨著產業的成熟度提升，宏達電也將成為受益者。

宏達電旗下VR內容訂閱服務平台VIVEPORT為《VR DREAM FLIGHT》的全球唯一授權平台，目前已經正式上架，為全球美戰迷帶來既夢幻又真實的VR沉浸體驗。《VR DREAM FLIGHT》由日本東映動畫和Gugenka共同製作，在虛擬實境中完美重現《劇場版美少女戰士Sailor Moon Eternal》中的世界和經典場景。即日起至八月底，《VR DREAM FLIGHT》全球獨家上架於VIVEPORT，並支援使用HTC VIVE最新推出的VR眼鏡VIVE Flow觀看，以及所有主要品牌的PC VR裝置及VR一體機。