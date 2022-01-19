近來寒流連番報到，位於林口地區的下福派出所所長藍進發有感於轄區地處偏遠，有些獨居長者與弱勢族群亟需關懷與協助，因此結合在地企業「頂福陵園」提供白米、罐頭、泡麵等善心物資，於年節前夕寒冬送暖，由副所長陳銘豐、警員許凱喨、義警李嘉誠等人，親自前往慰問轄內獨居長者、行動不便、家境貧困者等，期望這些物資能夠幫助他們平安渡過寒冬，暖暖的過個好年。

林口警結合在地企業行善，春節前夕送暖關懷弱勢族群。(林口分局提供)

林口警結合在地企業行善，春節前夕送暖關懷弱勢族群。(林口分局提供)

據了解，頂福陵園是林口區在地的成功企業，一直以來秉持人本精神，擔負社會責任，積極從事公益活動，是成功的企業代表，相關善行義舉常為地方稱頌，此次結合警察行善之舉，其實已經行之有年，也希望年年都能回饋鄉里，讓需要幫助的民眾能在充滿溫暖的氛圍中，感受到社會的溫馨。

林口警分局表示社區警政是警察工作的核心，透過各項勤務的運作，長久以來深入社稷，除了偵查犯罪外，工作型態所產出的內容，更多的是了解各角落不為人知的故事，尤其社會底層辛苦生活的心酸，因此積極為民服務就是警政的核心價值，也希望秉持「人飢己飢、人溺己溺」悲天憫人的心懷，齊心與在地企業籌集物資送溫，慰問轄區獨居長者及弱勢族群等，透過這樣的善心活動，能拋磚引玉，獲得更多善心人士的迴響，一起為這些需要幫助的民眾，送出更多暖流，營造更溫馨與安全的社會生活環境。