今年過年是否發放福袋？侯友宜：看疫情變化 15:512022/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 過年拜拜發福袋？侯友宜：看疫情變化。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 過年不少政治人物都會到各大廟宇參拜並發放福袋，新北市長侯友宜表示，今年會去廟裡拜拜跟民眾拜年，但是否發放福袋要看疫情變化決定。 侯友宜說，去年疫情比較嚴重沒有親自發放福袋，今年會跟大家拜年，希望「平安尚好」，讓疫情穩定下來開心過平安年；至於各大廟宇搶頭香活動可能造成感染，侯友宜表示，會拜託廟宇舉辦相關活動要落實防疫規定。 疫情升溫2022新北燈會恐延期？侯友宜：防疫為優先 面對Delta、Omicron防疫規格不同？侯友宜回應了 #侯友宜 #廟宇 #福袋 #疫情變化 #發放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜這麼說 11:342022/01/18 生活 國民黨輸到脫褲！她曝「這招」能救黨：侯友宜要證明一件事 11:552022/01/19 政治 十安連線 安全新北城演練超逼真 04:102022/01/18 地方新聞 視察疫苗接種被問民調 侯友宜：務實做好每一件事 10:572022/01/18 政治 新北疫苗護照上路 侯友宜：現階段以校園為主 11:242022/01/18 生活 新北校園疫苗護照政策首日 侯親自視察 04:102022/01/18 地方新聞 發放5000元春節敬老金 澎湖縣長、議長親贈百歲人瑞大紅包 12:472022/01/18 寶島 鳳凰旅遊 發年終一個月 04:102022/01/18 產業．科技 百貨福袋 好運攏虎你 04:102022/01/19 時尚消費 澎湖發5000春節敬老金 人瑞笑開懷 04:102022/01/19 地方新聞 侯友宜要求亞東醫院追查感染源 04:102022/01/18 焦點要聞 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 返台男差4天解隔 在防疫旅館昏倒送醫不治 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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