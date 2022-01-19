過年不少政治人物都會到各大廟宇參拜並發放福袋，新北市長侯友宜表示，今年會去廟裡拜拜跟民眾拜年，但是否發放福袋要看疫情變化決定。

侯友宜說，去年疫情比較嚴重沒有親自發放福袋，今年會跟大家拜年，希望「平安尚好」，讓疫情穩定下來開心過平安年；至於各大廟宇搶頭香活動可能造成感染，侯友宜表示，會拜託廟宇舉辦相關活動要落實防疫規定。