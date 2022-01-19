隨著美國對大陸晶片業持續打壓，「晶片自主化」成為炙手可熱話題，晶片設計製造企業也掀起激烈人才爭奪戰，讓相關工程師的身價水漲船高。任職於西門子的（Siemens）EDA工程師于兆傑利用業餘時間開設晶片就業培訓課程，他表示去年秋招時，有些優秀、相關專業的985碩士畢業生就手握二十幾個offer（錄取通知），百度、騰訊、阿里平頭哥等大小晶片企業都拋來橄欖枝，薪酬年包最高達60萬元（人民幣，下同）。

實際上，近兩年隨著資本湧入晶片行業，大陸晶片設計初創公司數量也急劇上升。據中國半導體行業協會的最新統計，截至2020年11月，大陸本土IC設計企業有2218家，反觀2015年僅為736家，也凸顯跨界造晶片成為潮流，手機品牌、互聯網公司、新能源汽車、家電公司都攜真金白銀入局。

據時代財經報導，在追逐晶片人才這件事上，于兆傑深有體會，他說平均每天要接到4、5通獵頭電話，即便表示工作穩定沒有轉職意向，對方也會要求加微信保持聯繫。

于兆傑從事的是EDA（電子設計自動化）相關的工作，這屬於晶片設計中最上游、最高端，有「晶片之母」之稱。國際EDA市場長期被Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭壟斷。大陸相關企業如華大電子、芯願景、廣立微等數十家公司，雖有一定成績，但仍與國際巨頭相差甚遠。

于兆傑表示，在晶片國產替代的大背景下，近2、3年成立的EDA公司得到了大量的資金支持，從國有到民間資本都有，為嘗試做更高端的產品，也在高價從外資三巨頭內部挖人。