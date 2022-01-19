苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館19日舉行首部客家原創3D立體動畫《神影之龍》首映會，招待許多學童觀賞。（謝明俊攝）

客委會客家文化發展中心推出第1部客家原創3D立體動畫《神影之龍》，19日在苗栗縣銅鑼鄉臺灣客家文化館展B1好客劇場舉行首映會，劇情內容是以栗客家的傳統民俗「𪹚龍」及探討土地龍神信仰與客家族群的關係，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場參與首映典禮，提早感受客庄春節𪹚龍氣氛。

據客發中心主任何金樑表示，神影之龍是1部關於人與神祇的故事，每年的元宵節苗栗山城小朋友牽著爸媽的手一起到街上看「𪹚龍」，感受歡聲雷動又吉祥的氣息，是許多客家鄉親美好的記憶。客語發音「𪹚龍」就是「炸龍」的意思，是以舞龍形式為基本精神的傳統民俗活動，也是客庄知名節慶之一，是苗栗地區獨特的元宵節活動，透過這部「神影之龍」，以3D立體動畫影片，帶給觀眾耳目一新的震撼感。

《神影之龍》影片製作是以「𪹚龍六部曲」及苗栗銅鑼窯旁邊熱門ig打卡景點「龍貓伯公」等在地客庄素材，透過大人小孩都喜愛的3D動畫影片，也讓大家可以更親近客家，輕鬆沉浸在客語環境中。

所謂「𪹚龍有六部曲」分別為1.糊龍2.祥龍點睛3.迎龍4.跈龍5.𪹚龍6.化龍返天，而近年來「𪹚龍」活動越燒越旺，多年獲選為客庄十二大節慶之一。銅鑼鄉的「龍貓伯公」則是苗栗旅遊景點之一，位於銅鑼窯旁邊，佇立在一片稻田中央，原本的田心伯公現在成了最夯的龍貓伯公，更是ig熱門的打卡景點。

客發中心表示，本影片以「𪹚龍」節慶豐富有趣的活動細節為主軸，闡述客庄內的伯公文化及客家人公廳下方獨特的土地龍神，是一部趣味耐看與文化內涵兼具的客家3D立體動畫，適合大人小孩共同觀賞，歡迎大家在寒假及春節期間來客家文化館觀賞。好客劇場也推出於111年1月20日至2月28日購票滿額即贈送電影相關文創品1份的優惠方案。