北市宣布高中職以下暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，新北市長侯友宜今受訪表示，新北寒假課外活動都已經延後，而室內活動改採線上為主。

教育局長張明文也呼籲，寒假期間親師生減少非必要性的聚集活動，避免出入通風不良的密閉空間或人潮擁擠的場域，以減少病毒傳播。