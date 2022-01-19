北市宣布暫停校外教學 侯友宜：新北改採線上為主 15:562022/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市暫停校外教學 侯友宜：新北線上為主。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市宣布高中職以下暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，新北市長侯友宜今受訪表示，新北寒假課外活動都已經延後，而室內活動改採線上為主。 教育局長張明文也呼籲，寒假期間親師生減少非必要性的聚集活動，避免出入通風不良的密閉空間或人潮擁擠的場域，以減少病毒傳播。 飯店攜手車商祭優惠 加國返國男住北市防疫旅館5天 上午暈倒送醫不治 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #暫停 #校外教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市藝遊 2022年首本出刊 04:102022/01/19 產業特刊 學童快閃揮毫贈春聯 500張斗方半小時索取一空 13:032022/01/19 寶島 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 13:242022/01/19 生活 書法名家蔡篤釗到中市警四分局揮毫 如虎添翼贈祝福 11:562022/01/19 寶島 北市宣布取消校外教學、寒輔 陳時中說話了 14:542022/01/19 生活 新北高中以下學校畢旅全喊卡 寒假課輔鼓勵線上教學 15:232022/01/19 生活 臺灣循環經濟獎 早鳥優惠月底截止 04:102022/01/19 金融．稅務 房市南強於北！台北市竟出現「負成長」 16:082022/01/19 房市新訊 北市亞洲同志運動會 跨性別選美吸睛 04:102022/01/19 地方新聞 國內版疫苗護照 周五開放申請 04:102022/01/19 焦點要聞 攤商怨改建太久 柯感慨：柯肖仔才蓋得來 04:102022/01/19 地方新聞 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 返台男差4天解隔 在防疫旅館昏倒送醫不治 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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