桃檢公務員9日中午曾到西堤用餐，卻在連續上班10天後才跟主管通報，桃園市衛生局長王文彥坦言該公務員未落實實聯制，尚無罰則，但市府公告後他就屬自主健康管理對象，若疫調不實或違反自主健康管理規定，都會依照規定處理。

桃園中壢西堤餐廳群聚案不斷延燒，尤其9日用餐顧客確診人數不斷增加，18日又增加4顧客染疫，豈料桃園地檢署1名分案室員工，9日中午也曾到中壢西堤用餐，卻疑因未遵守實聯制至今未被匡列也未主動採檢，並持續到署上班，直到18日中午才主動通報，理由竟是沒看新聞。

王文彥19日坦言，依《傳染病防治法》目前的執行狀況，未落實實聯制並沒有辦法開罰，不過不希望這樣，現在疫情嚴重，所有國人都應該知道這個消息，同時到任何一個公共場合，如果有實聯制一定要落實，或者是以登記方法留下任何紀錄，讓疫調人員能通知到，「有時候用了1萬次，發生1次就會救一個疫情的線！」希望這樣的情形不要再發生，他提到該員目前仍屬自主健康管理對象，且列管時間未到，雖然採檢結果是陰性，仍要持續自我健康監測。

市長鄭文燦則指出，雖然未落實實聯制沒有罰則，但市府下令西堤中壢中山店7日以後用餐顧客都要採檢且列為自主健康管理對象，若有人疫調不實，或違反自主健康管理規定，仍可依照相關規定開罰。