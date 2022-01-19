中國信息通信研究院18日發佈去年12月大陸國內手機市場運行分析報告。從全年看，2021年大陸國內市場手機總體出貨量累計3.51億支，年增率為13.9％。其中5G手機出貨量2.66億支，年增率63.5％，占同期手機出貨量的75.9％。

據《人民日報》報導，其中大陸國產品牌手機出貨量占比進一步提升。2021年全年的國產品牌手機出貨量累計3.04億支，年增率12.6％，占同期手機出貨量的86.6％；上市新機型累計438款，年增6.3％，占同期手機上市新機型數量的90.7％。

尤其智慧型手機的出貨量增速加快。2021年智慧手機出貨量3.43億支，年增率15.9％，占同期手機出貨量97.7％，上市新機型累計404 款，年增率為11％。

而單看12月表現的話，大陸國內市場手機出貨量為3340.1萬支、年增率25.6％。其中5G手機出貨達到2714.5萬支，年增率49.2％，占同期手機出貨量的81.3％。