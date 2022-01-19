謝和弦前妻Keanna日前自爆和ØZI的露骨曖昧調情私訊對話，並承認說「我們曾經有過關係」，她也怒轟ØZI沒出面解釋，「我是砲友暈船嗎？」她19日又在IG限時動態強調「我不是暈船的砲友」並向ØZI的經紀人凱西喊話，之前曾試圖聯絡ØZI的經紀人，但對方卻不回覆，還怒嗆「你們拒絕跟我溝通，卻有時間跟記者說謊」，最後希望雙方的經紀人能連絡上，讓該事件平息。

對此，ØZI的經紀人19日秒打臉Keanna，表示至今都未接到Keanna或是Keanna經紀人的電話，「大家都有我的電話，但這幾天因為我電話很多，剛好工作也忙，是有些未接來電，如果要找我可以直接打給我。」至於ØZI被外流性愛影片後，現階段會去報警、走法律途徑？ØZI的經紀人表示這幾天工作都已安排滿檔，「還沒時間去做後續處理，最近以工作為重。」

Keanna連日來不斷放話，但ØZI仍未出面回應，她猜測ØZI或許被下封口令，Keanna轉向對ØZI的經紀人表示，「事情以至此是否能請妳撇開妳個人對我的敵意好好跟我溝通通止血，而不是放任輿論與揣測讓我一直被燒，請理性的分析最後是否會燒的最嚴重的會是自家藝人呢？」Keanna直說真心懇求妳們能一起將事情平息，「別再讓沉默導致網友的繼續揣測、攻擊與腦補劇情，麻煩了，謝謝。我們等妳們的來電。」

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