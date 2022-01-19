現代人不婚不生比率高，但仍有人肩負著傳宗接代的壓力。一名網友說自己是家中獨子，第一段婚姻努力3年都沒消息，長輩開家族會議要求離婚。離婚後他娶了外配，很爭氣地兩年就生1男1女，但卻沒有愛情，於是他回頭找上前妻，卻發現她也再婚且生了兒子，讓他很感慨，不懂為何換人了就這麼快。

一名網友在爆料公社app-匿名館發文，表示自己是家中獨子，身負傳宗接代大任，前段婚姻只維持3年，因為雖檢查過各自的身體都沒問題，但就是沒有好消息，長輩們開了家族會議要求離婚。長輩對前妻說有什麼需求儘管開口，但她沒有要求什麼，只祝福原PO就簽下了名字。

之後原PO應要求娶了外配，也很爭氣地兩年就生了1男1女，但原PO並不愛第二任妻子，沒有感情、溝通困難，很多生活上的壓力沒有人可以分擔，讓他的心空了一塊。

於是原PO回頭找上前妻，但她也再婚且生了兒子，日子過得很不錯，讓原PO感嘆「我不懂，為什麼我跟她怎麼努力都沒結果，分開了換人了這麼快」，也說心裡的空缺注定要空一輩子了。

網友也嘆：「可能你們之間沒有緣分吧！」、「這樣的長輩不知道該說什麼...」、「有時候真的不要被觀念蒙蔽，會害了自己的人生」、「如果是我的話，我寧願找一個陪在身邊的也會找一個我愛的人」。