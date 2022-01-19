華碩(2357)今與陽明交大、關渡醫院(北榮經營)共同舉辦「雲端智慧醫院研討會暨合作研發簽約儀式」，宣布與關渡醫院合作台灣第一個完全建置在雲端的醫療資訊系統，結合預防保健、臨床醫療、長期照護等需求，打造跨場域、具個人化特色的健康醫療服務，目標在2024年完成全院系統更新，用雲端技術建立以關渡醫院為中心、服務當地居民的社區照護模式，華碩董事長施崇棠表示，華碩將全力打造關渡醫院成為華碩第一個次世代醫療資訊系統數位原生醫院，目標在2024年完成全院系統更新，開啟引領台灣的關渡雲端智慧醫院模式。

施崇棠出席簽約儀式時說：「華碩在去年提出次世代醫療資訊系統xHIS平台計畫，投入近百位工程師打造以數據為核心的共通平台，支援數十家醫院已採用的結構化病歷AI模組與醫療護理語音AI模組、建置於國家級的台灣杉二號AI超級電腦上，讓台灣醫院首次有一個採用雲原生技術的開放平台。很榮幸與關渡醫院合作，將全力打造關渡醫院為台灣第一個數位原生醫院，建立能引領台灣的關渡模式。」

施崇棠表示，台灣擁有世界一流的醫療服務，與具國際競爭力的高科技實力，只是多年來因為大型醫療院所難以統合與升級醫療系統，導致創新的AIOT醫療照護服務難以落地。

華碩在一年前提出次世代醫療系統計畫，投入近百位工程師打造，內建領先業界數十家醫院採用的結構化病例AI模組，與醫療護理語音AI模組，並建置於台灣杉AI超級電腦，在平台上結合醫療資訊夥伴，共同建構生態圈，解決醫療孤島問題。