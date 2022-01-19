據大陸教育部網站消息，大陸教育部於近日部署了2022年面向港澳台地區招收研究生工作，要求有關招生單位、報考點按照「精準防控、分類施考、科學選拔、規範管理」的原則，統籌做好疫情防控和組考工作，確保招生錄取安全有序，公平公正。

2022年面向港澳台研究生招生初試和複試工作均由各招生單位自行組織，初試和複試時間、地點、形式、要求等由各招生單位根據教育部有關規定自行確定並向社會公布。

2022年面向港澳台地區研究生招生考試網上報名時間為2022年2月10日至25日，報名網站為「大陸高校面向港澳台招生信息網」(https：／／www.gatzs.com.cn)。網上(現場)確認須在2022年3月11日前完成(具體時間安排由各報考點自行確定並公布)。考生打印准考證時間為2022年3月21日至31日。

北京、上海、廣州、香港、澳門等5個報考點仍繼續負責招生信息發布和考生報名諮詢、聯絡等工作。報考點信息如下：

1.北京：北京理工大學(研究生院)，聯繫人：秦彥超

地址：北京海淀區中關村南大街5號，郵政編碼：100081，電話：010-68945819，圖文傳真：010-68945112

2.上海：同濟大學(研究生院)，聯繫人：黃建業

地址：上海市楊浦區四平路1239號，郵政編碼：200092，電話：021-65982683，圖文傳真：021-65988292

3.廣州：廣東省教育考試院，聯繫人：陳瑤

地址：廣州市天河區中山大道69號，郵政編碼：510631，電話：020-38627813，圖文傳真：020-38627826

4.香港：京港學術交流中心，聯繫人：呂少群、李丹華

地址：香港北角英皇道83號聯合出版大廈14樓1404室，電話：00852-28936355，圖文傳真：00852-28345519

5.澳門：澳門教育及青年發展局，聯繫人：鄺子欣

地址：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓，電話：00853-28555533，圖文傳真：00853-28355427