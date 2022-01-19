財政部近期召開「研商協助推廣酒後代駕政策相關事宜」會議，邀請交通部、地方政府、酒類公（協）會及部分酒類業者會商推動事宜，與會代表均表達將全力配合政府政策，公私協力推廣酒後代駕，遏阻酒駕憾事發生。

為保障行人安全，行政院1月6日第3785次院會通過交通部提出之「道路交通安全精進作為」報告，期透過中央跨部會與地方有關單位合作齊力推動各項道路交通安全精進作為。

財政部為協助推廣酒後代駕政策，促請飲酒場所之業者與計程車隊及代駕業者合作提供代駕服務，現階段將推動各項事宜，包括請交通部督導地方交通主管機關建置酒後代駕機制時，納入設置全國通用專線。

另外，財政部也會參酌相關單位意見，儘速公告增訂酒後代駕相關警語，請酒類業者規劃酒容器標示及廣告促銷時優先標示。此外，也會請酒類公（協）會轉知會員，針對飲酒場所加強推廣提供酒後代駕服務。

而地方政府將加強輔導飲酒場所業者與計程車隊及代駕業者合作提供代駕服務；另請地方菸酒主管機關於辦理轄區酒類業者抽檢及全國性定期或不定期專案查核時，加強宣導提供酒後代駕服務，及酒容器標示及廣告促銷時，優先使用酒後代駕警語。

財政部表示，為協助推廣酒後找代駕觀念，提高民眾運用酒後代駕之接受度，將配合交通部與地方政府及酒類業者通力合作推廣酒後代駕機制，期勉企業善盡社會責任，共同努力改善臺灣道路安全，也提醒國人酒後搭乘大眾交通工具或尋求專業代駕服務，才是人車平安回家的最佳保障。