據華爾街日報報導，上海浦東科技投資有限公司（PDSTI）在一家美國飛機初創企業Icon Aircraft Inc的投資，因遭到該公司美國股東指控涉及不當的技術轉讓後，被美國海外投資委員會（CFIUS）於2021年11月底啟動審查，聯邦調查局（FBI）還會調查有關交易和技術轉讓是否涉及刑事犯罪行為。

反對有關投資的Icon股東群體，包括聯合創始人霍金斯和斯特蘭特、波音公司前CEO康迪特以及多家投資公司。他們向CFIUS表示，PDSTI在2015年起開始投資Icon，但因投資規模很小，公司沒有尋求其他股東的意見，2017年PDSTI在公司取得控股權後開始安插董事會成員和高管，並制定了將Icon技術轉移到中國的計劃。

報導還指出，Icon前高管兩年前拒任公司總裁，他當時批評PDSTI不斷收縮公司的美國業務，抹殺公司潛力，目的是將有關技術轉移到中國。Icon研發的飛機是由碳纖維製造，機翼可以摺疊，使其能夠在陸地甚至水中起飛和降落。

股東們表示，PDSTI於CFIUS若不盡快干預，Icon的飛機技術和先進材料甚至是航空航天製造能力將落入中國手中。

報導引述PDSTI方面人士指，公司讓Icon避免倒閉，且技術轉讓可為其取得所需資金，批評美國股東濫用CFIUS程序，針對「善意投資者」；代表Icon的律師則表示，公司的飛機產品沒有軍事用途，不認為有關投資涉及國家安全問題。