擴大利基能量，上緯投控（3708）推廣新創產品「SWANCOR HYVER」、策略結盟開拓航太與新能源車市場雙軌並進。上緯投控公告，2021年12月透過旗下子公司上偉碳纖入股磁震科技後，已取得磁震科技約67.82％股權，將其納入旗下控股公司，朝航太及新能源車市場擴大布局，被控股公司家數也增加至12家。

上緯環保耐蝕材料開拓環保應用商機，風電葉片樹脂已取得國際風機大廠訂單；碳纖的拉擠板材主用於風電葉片大樑，獲國際大廠認證；預浸布則使用在大陸整機大廠風電葉片大樑。強化收益能量，上緯積極推廣新創產品「SWANCOR HYVER」於上緯新型風電認證及船用灌注樹脂應用。

上緯表示，超過八十米的風電葉片試製及測試已於大陸風電客戶開展認證程序，預計2022年首季完成認證，並於國際風電客戶進行推廣亦獲得客戶正面回饋。碳纖複合材料已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單，確保營收動能。

上緯日前透過持股86.7％子公司上偉碳纖，以甲種特別股的方式投資磁震科技，斥資1.3億元，並將取得磁震科技4席董事及1席監察人。

上緯投控指出，磁震科技為台灣少數擁有完整複合材料結構設計、分析及製造公司，核心技術為採用碳纖維預浸布以壓力釜成型技術，設計及製造重量輕、高強度的複合材料部件，並取得AS9100航太認證及IATF 16949汽車認證，終端應用客戶涵蓋國際知名航太廠商及日系車廠。上偉碳纖藉此次投資，可望獲得航太及汽車認證，加上磁震科技開發技術及專利，使後續複合材料高值化布局更完整。