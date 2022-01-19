雖有疫情干擾，成衣大廠儒鴻（1476）2021年營收仍創歷史新高，法人估獲利更可賺2個資本額，也創新高。儒鴻指出，2022年在品牌服飾廠補庫存、客戶憂塞港提前拉貨、產品調價效應及印尼廠新產能加入等四大利多加持下，2022年的營運還會比2021年要好。

法人估，如服飾終端消費市場如無特殊變化及不可控因素下，儒鴻2022年全年的營運預期會有2位數的年成長。

雖然2021年的第三季，儒鴻越南地區受疫情影響，當地產能LOCK-DOWN開不出；不過，在第四季復工率提升、出拉尾盤下，2021年營收達359.17億元，仍較前一年大幅成長27.48%。

儒鴻指出，在歐美服飾消費市場景氣恢復下，品牌服飾廠積極補庫存的動能加強；而塞港、缺櫃的陰影下，客戶也開始提前拉貨，這也讓儒鴻手中的訂單已到第二季底。

另外，為反映各項原物料漲價，儒鴻對客戶的報價也陸續調漲，預期，2022年漲價效應會讓平均單價提升。除此之外，由於印尼新產線的產能從第一季開出後，到年底會陸續增加，因此，儒鴻樂觀看今年營運的成長性。

儒鴻印尼廠一期共120萬件產能會從第一季投產；二期也會有120萬件，預計從第二季開出。儒鴻指出，印尼新產能的加值效應會隨著產線運作成熟後逐漸提升，直到年底第四季達到高峰。

儒鴻預期，由於疫情對服飾消費市場的干擾變數減少，加上海運物流對出貨影響的因素也降低，因此，可以認為，2022年整體的產業環境是優於2021年的。

除此之外，在後疫情時代，戶外及運動休閒類的服飾將逐漸被市場重視及消費，儒鴻指出，這正是儒鴻生產的強項，因此，2022年高值化產品、平均單價高的產項會增加，這對今年毛利率的提升會有激勵。

儒鴻指出，依手中的訂單量及品項來看，2021年上半年的營運一定會比去年同期好。法人估會有2位數成長。