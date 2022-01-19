籃網球星厄文(Kyrie Irving)本季因不願施打疫苗，前半段比賽都無法上場，直到近期才獲得客場出戰的權利，而昨天他隨隊作客老東家騎士，遭到場邊球迷用言語調侃，直呼他需要詹姆斯(LeBron James)協助才能夠贏球，而厄文則不甘示弱回嗆了球迷。

他被球迷嗆聲後並未立即回應，但之後向球迷放話說：「幫你們這些混蛋拿到一座冠軍，結果你們還不懂得感恩(Got y’all a championship and motherf**kers still ungrateful.)」接著球迷繼續回覆說：「只有一座！」但之後兩人未再有交集。

厄文今年29歲，在2011年以狀元之姿被騎士選走，開始了他的NBA生涯，2016年他與詹姆斯、洛夫(Kevin Love)組成三巨頭，在總冠軍賽擊退強敵勇士，拿下當年的總冠軍，在最後的搶7大戰中，厄文於末節關鍵讀秒時刻投進致命三分球，成為經典時刻之一。

雖然詹姆斯和洛夫加持讓騎士更強大，不過厄文在整個總冠軍系列賽能貢獻27.1分3.9助攻3.9籃板2.1抄截，用強悍實力幫騎士拿下隊史首座金盃。接著在2017年厄文被送到塞爾提克，不過因為鬧出更衣室風波，與球隊相處不太愉快，在2019年則投效籃網到現在。