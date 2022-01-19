年底九合一選舉備受關注，國民黨規劃在農曆年後推出提名辦法，多名中常委今天在中常會上關切2022初選陷分裂，建議提名權由中央協調處理，黨主席朱立倫聞言後說，國民黨經不起初選波折，會盡快協調，農曆年後提名小組會集中火力支持每位縣市最強選將，把內耗降到最低，地方選舉主攻民生議題。

國民黨中常會一開始，朱立倫先致送聘書給新一屆中央廉能委員會召集人尹啟銘，朱指出，廉能是國民黨對從政同志的要求，會持續秉持廉能原則，讓民眾有感。

隨後，朱立倫指出，民進黨在中二補選後，對台中市長盧秀燕不斷地攻擊抹黑，用尚未完成都市計畫的區段徵收案，意圖混淆視聽、造成社會誤解。他說，尚未完成都市化的區段徵收案，不是市地重劃，民進黨卻故意用這樣的角度去抹黑、追殺；同樣的，這兩天民進黨對於雲林縣長張麗善家裡用地的攻擊，也完全不合比例原則，目的就是要達到渲染、烏賊式的效果。

朱立倫強調，國民黨尊重司法，但民進黨不應用惡意的政治追殺與抹黑來對待在野黨的地方首長，「這一類的雙重標準，我們絕對不能接受！」

今天中常會上也通過第21屆第1任中常委選舉時程及作業細則，將於1月27日至28日開放領表登記，3月5日投開票，3月8日前公告當選名單。另外，中常委選舉選監委員會將在2月8日前完成候選人資格審查，候選人可在2月19日至3月4日進行14天競選活動。

針對即將到來的中央委員、中常委選舉，朱立倫表示，近日疫情再起，大型聚會都取消，黨中央原本要辦的尾牙也取消，選舉期間則要以防疫為優先考量。