針對中央已開放下載「數位新冠疫苗認證」，台北市議員林穎孟質疑，台北市長柯文哲卻要另行使用台北通疫苗護照，痛批柯文哲防疫只會搞一國兩制，騷擾市民。

林穎孟表示，從第三劑疫苗、實聯制到疫苗護照，就可以知道柯市長真的很喜歡搞一國兩制。例如疫苗由中央分配，但去年柯文哲硬是編列28億預算，聲稱北市要自行購置第三劑疫苗，最後又因發現不可行，只好取消不買了；中央有1922實聯制，柯文哲就要另外花3500萬災準金搞台北通實聯制；中央有數位疫苗認證，柯就要先搞台北通疫苗護照。

林穎孟指出，去年議會暫擱台北通預算時，林穎孟議員詢問資訊局長，為什麼台北市個資保護等級不能比照歐盟？局長說要等中央。林穎孟反問，那現在疫苗護照為什麼不用等有歐盟個資保護等級的中央？那實聯制為什麼不用中央的？

去年疫情爆發時，林穎孟已向市府調閱資料，指出柯向中央申請1922實聯制資訊做疫調的次數為0次。9月以後，台北通實聯制上路，林穎孟指出柯市長乾脆不演了，開始直接強迫民眾和公務員使用。

林穎孟痛批，當柯市長想蒐集民眾個資時，就擅自比中央先行，當被要求保護民眾個資時，就只會推給中央，簡直「話都是你柯市府在講」，民眾只想知道，柯市長處心積慮搞一國兩制、忙著蒐集民眾個資，到底要幹什麼？但柯市長從不回答。

林穎孟指出，當時資訊局長坦承，他們「確實要搞另一套制度」，但不會強迫民眾使用，結果今年1月北流入場，民眾就被強迫使用台北通，林度詢問北流得知，此做法是因為市府有公告所有轄下單位作業原則，因此只能用台北通或搜集入場民眾身分證，市府根本是在裝肖維，跟議員講一套，實際做的是另一套，民眾連拒絕的權利都沒有。

林穎孟呼籲柯，防疫是全國一起，柯市長應好好利用全國通用的中央系統，不要實則使用率0次，卻藉機搞一國兩制，只為了證明自己智商157，拜託市長別再騷擾民眾了，好嗎。