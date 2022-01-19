美國打算在澳洲北領地興建大型軍事儲油設施

自從澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求調查新冠病毒的起源後，坎培拉和北京的關係便急轉直下。而在更大的地緣政治格局下，澳洲想在亞太發揮影響力的戰略目標，又與中方的戰略相牴觸。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，美國因遏制中國政策，與在亞太具有重要戰略地位的澳洲攜手，雙方合作迅速升溫。在最新的發展中，美國將在澳洲北領地興建大型儲油設施，以供應亞太區的軍事活動所需。這價值2.7億美元（近75億台幣）的項目將成為澳洲北部最大的專用燃料儲存設施，容量可達3億公升。

這儲油設施將建在約距達爾文港（Darwin Harbour）8公里的東臂（East Arm），將有11個軍用級戰機油槽。北領地首席部長甘納（Michael Gunner）18日說，由於當地的戰略位置和能力，將成為首屈一指的防務與安全樞紐。由於美中關係緊張升高，這是繼達爾文皇家空軍機地的兩個儲油槽後，又一項相關新設施。

據《北領地獨立報》（NT Independent）報導，未來兩年內，這11個戰機燃油槽將在東臂興建。而據美國國防後勤局（Defense Logistics Agency）說，這設施對支援美國在亞太防衛作戰舉足輕重。

美國為了抗中，不斷加強和澳洲軍事合作。事實上，去年11月時，美國為了威懾中國和北韓，決定加派F-22，F-35和B2隱形轟炸機等到澳洲。

事實上，就在美英澳去年9月達成AUKUS軍事安全合作夥伴協議，美英同意協助澳洲打造核潛艦的同時，美國佛州克勞利政府服務（Crowley Government Services）公司也獲得支援美軍儲油設施相關服務的標案。克勞利說，合約效期為4年，但有5年的選擇權期限。