中央流行疫情指揮中心今天公布，確認國內新增一起防疫旅館群聚，將境外移入案17298改判本土個案；北市衛生局補充說明，案17298居住地在台北市萬華區，去年12月28日從成都入境，居住在新北市的防疫旅館，中央研判成都沒有Omicron病毒株，從基因定序來判斷，個案與居家檢疫期間，隔壁房的案17082基因定序相同，因此改判為本土。

北市衛生局專門委員歐佳齡表示，案17298在去年12月28日從中國大陸入境，曾完整接種2劑科興疫苗，1月6日確診；基因定序與居家檢疫期間，隔壁房的案17082基因定序相同，因此改判為本土。

另外，針對台北市足跡重疊後續的防制作為，歐佳齡說明，案17928桃園機場防疫人員曾到北市多個區域，擴大採檢234人皆陰性，而新北市個案17771為桃園聯邦銀行員（案17738）的丈夫在台北市松山區工作，在台北市也有許多足跡，因此擴大採檢227人陰性、1人檢驗中；案17967為亞東醫院護理師，在台北市也有許多足跡，擴大採檢1051人為陰性、112人檢驗中。