嘉義市購物節活動登錄發票總金額突破3億，刷新紀錄的是買TOYOTA VIOS的鄭先生所登錄，可獲贈市值1萬8800元OSIM足部按摩機，他雀躍驚呼「天上掉下來的禮物」，市府建設處表示，設計展期間每日登錄金額直逼500萬元，比平時多約200萬。

市府建設處表示，2021嘉義市購物節截至17日登錄發票筆數累計已28萬5746筆，其中電子支付登錄有1萬2000多筆，金額為766萬餘元，有帶動電子支付的效果，而旅館業者自掏腰包共襄盛舉的「嘉遊金」總共發出86萬4000元，成效佳。

市府建設處指出，購物節活動進入最後一個月，將於2月6號截止，發票登錄至2月8日23時59分，2月11日抽獎，最大獎是價值269萬的VOLVO汽車，還有Gogoro機車等好禮，2月24日頒獎。

市府建設處表示，購物節期間嘉義市同時主辦「2021台灣設計展」，短短10天期間，吸引超過200萬人次前來嘉義市看展，展覽活動串連地方特色小吃、餐廳，帶動旅宿及餐飲商機，設計展期間購物節消費發票、電子支付登錄有顯增加，每日登錄金額直逼500萬，比原本一天大約300萬元登錄金額多出約200萬。

市長黃敏惠表示，疫情轉趨嚴峻，線上購物正是時候，嘉義市購物節與露天拍賣合作的線上購物節專區有在地人氣伴手禮、傳統零食、旅遊玩樂，活動期間消費滿599元就現折50元，還有6張免運券。

露天拍賣加碼推出限定抽獎，在購物節線上專區有交易就有抽獎機會，獎品是雙人住宿券、在地店家限定商品。