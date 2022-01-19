2022北京冬季奧運將於2月4日開幕，和去年夏天的東京奧運一樣仍面臨新冠肺炎疫情挑戰，台灣儘管地處亞熱帶，較難發展冬季運動，不過還是在滑雪、滑冰及雪橇3個共有4名好手取得參賽資格，未來可望還有2名選手遞補參賽，19日舉行授旗典禮，由教育部次長兼代理體育署署長林騰蛟授旗並致贈加菜金，預祝選手傳回捷報。

本屆冬季奧運中華隊目前有競速滑冰黃郁婷、雪橇林欣蓉、滑雪女將李玟儀及男將何秉睿4人取得參賽資格，教育部體育署運動競技組科長謝奇穎表示，預計到1月22日北京冬奧官方還會再公布遞補參賽人選，期盼可以再增加參賽選手。

代表出席授旗典禮的雪橇教練林垂賓表示，選手從去年10月起主要都在國外訓練，由外籍教練協助訓練，屆時再直接前往北京和代表團會合，雪橇項目他對男子好手連德安遞補餐賽有信心，「連德安排名積分有達到門檻，看好有望取得參賽資格。儘管這次可能因為北京政府的態度，政治問題略為升溫，但選手不會受此影響，許多冬季運動強國好手都參加，只是官員人數會少一點，比賽精彩度依舊可期。」

林騰蛟與中華奧會主席兼本次北京冬奧代表團團長林鴻道，均表示本屆冬奧中華隊難得有3個項目參賽，滑雪是暌違30年第一次有資格，更是第一次同時有男、女選手參加冬奧滑雪項目，謝奇穎補充，中華隊上次參加冬季奧運滑雪項目是1992年法國阿爾貝冬運，儘管還有選手等待遞補資格，但因為沒有選手證無法入境，因此得等到官方1月22日宣布後，再盡快趕往北京。

由於新冠肺炎防疫不能鬆懈，在體育署指導規劃下，後勤團隊為代表團員備妥N95口罩、護目鏡、乾洗手、酒精濕紙巾、手套、肥皂、溫度計、防護衣及快篩試劑等防疫用品，並配置專人擔任防疫協調官，與國際奧會、籌備會及衛福部等單位密切合作，致力讓選手平安參賽、歸國，這次班機安排上，也是選手、教練都有商務艙坐。

教育部次長兼代理體育署署長林騰蛟(左)致贈代表團加菜金，由雪橇教練林垂賓(右)代表接受。（體育署提供）

我國代表團與教育部次長林騰蛟(前排左三)及中華北京冬季奧運代表團團長林鴻道(前排右三)、團員合影。（體育署提供）