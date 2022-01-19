頭份市長羅雪珠19日在市公所市長室頒將客語認證獎勵金給建國國小學生。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為鼓勵市民多說客語，特別辦理「客語認證合格獎勵金」申請，19日並在公所市長室，由市長羅雪珠頒發初級合格獎勵金給予建國國小11位學生，同時鼓勵同學繼續考取中級、中高級認證，以傳承客家文化。

羅雪珠表示，苗栗縣是客家大縣，頭份市也屬於客家文化重點發展區之1，希望藉由獎勵金的誘因，讓更多學生能夠參加客語認證考試，讓客語往下扎根，也希望家中長輩能多與孩子講客語，永續文化命脈。

另外，市公所也全力推動「推行客語為通行語計畫」，不管是下鄉會勘、執行會議或是辦理活動時，都會盡量以客語跟民眾溝通、融合客家文化來讓更多民眾了解。

頭份市公所表示，110年度客語能力初級、中級暨中高級認證考試已放榜，凡連續一年以上設籍頭份市，並19歲以下就讀各級學校的學生，經報考客語能力認證通過者，依初級、中級、中高級等3個級別，各核發獎勵金1千元、2千元、3千元，自放榜日起3個月內皆可送件至頭份市公所客家文化課申請。

這次客語能力初級合格獎勵金目前共已核發3萬8000元，計有38位學生申請，每名將核發新台幣1千元獎勵金，市公所仍持續收件受理，將陸續發放獎勵金。

市公所特別提醒，若申請人就同一級別、同一腔調之認證，曾經在同一單位或其他機關以同一事由受有獎勵者，則不得重複申請獎勵金。