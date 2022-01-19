2021年信用卡發卡王揭露，由中信銀行以全年新發卡96.2萬張，坐上寶座，當紅卡片即英雄聯盟卡、LINE PAY卡等，且中信銀2020年亦以發卡逾83萬張拿下第一名，等於已是連續二年蟬聯發卡王；至於去年發卡量第二名則是國泰世華銀行，有93.92萬張，與中信銀僅差距不到2.3萬張，去年主推的CUBE卡，與原本就極強的Costco聯名卡、蝦皮聯名卡等都是主力。

先前傳出晶片吃緊，可能影響2022年信用卡發卡進度，銀行業者表示，目前情況依舊，部分卡片如悠遊聯名卡等，只能撐到第一季或第二季底，所以各家銀行都在密切注意後續發展，或尋找替代廠家，能先搶額度就先搶，尤其是前幾大發卡行，因為預估發卡量大，影響也相對較大，但銀行業者說：「不至於到發不出新卡」，即是可能會控管相關進度及先發行虛擬卡片。

2021年全年信用卡新發卡量達589.65萬張，較前一年少發47.4萬張，減少幅度7.45％，也是近四年發卡量最少的一年。

而銀行近年積極發卡、衝刷卡量，但其實信用卡行銷成本高，算是「微利」或不太賺錢的產品線，銀行業者表示，信用卡是「獲客工具」，用來發現好客，再延伸到消金、財管等業務發展。

若依銀行局統計，2021年信用卡循環信用利息收入是129.41億元，比前年同期再少6.6億元，全年大約140億元附近，算近年新低，但因刷卡量成長，去年前11月簽單手續費有328.43億元，比前年同期增加7億多元，全年可望逾365億元，但因為少了國外刷卡這塊，收入還是有受影響，比2019年時少了40多億元，衰退幅度逾10％。

前二年積極衝刺新卡的玉山銀行、台北富邦銀、聯邦銀行、永豐銀行、台新銀行，去年發卡量都比前年少4~29萬不等，極盛時期是2019年，當年如玉山銀、台新銀單年新發卡量都破百萬張，北富銀也有逾96萬張，當年新發卡量784.35萬張，創歷年新高，

去年發卡量第三到第八名分別是台新銀65萬多張、北富銀63萬多張、玉山銀52.9萬張、永豐銀26.76萬張、聯邦銀24.8萬多張、花旗銀近24.4萬張，第九是第一銀行逾23.5萬張，2021年一銀、華南銀、彰化銀、合庫、土銀、台企銀等公股銀行發卡量都比前年增加，合計增逾17萬張。