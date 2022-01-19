中時娛樂邀您看電影 《勇鼠闖天堂》「1/24」特映券（地點：南港喜樂時代影城）抽獎活動

★2021「動畫界奧斯卡」安錫動畫影展 驚喜入選

★《魔境冒險3D》視效團隊傾力打造闔家觀賞最新動畫長片，波蘭、捷克、斯洛伐克、法國四國共同監製充滿寓言的奇幻冒險故事

★2022年寒假最溫馨幽默的動物童話！天敵動物間的真摯友誼被譽為西方版《翡翠森林狼與羊》

《勇鼠闖天堂》。（可樂電影提供）

★《老鼠也能上天堂》捷克知名作家普羅卡斯科娃同名暢銷金獎童書改編，耗費六年將世界上最可愛逗趣

老鼠薇琪的父親因曾經勇敢拔下狐狸的毛，而備受老鼠們尊敬。薇琪為了證明自己夠勇敢，於是也嘗試跑去拔狐狸的毛，沒想到意外讓兩個天生的宿敵-老鼠薇琪和狐狸白肚肚，發生了不幸的事故，他們在動物天堂相遇，竟為了完成這趟旅程而暫時摒棄了生前的天性，更意外成為了最好的朋友。他們一起經歷了許多意想不到的冒險，究竟他們只能在天堂時作為彼此暫時的朋友？還是能憑著友誼的力量，他們可以克服既有的天性，與對方繼續當朋友呢？

這樣一個化敵為友的故事，讓該片在安錫影展首映時就獲得了寓教於樂的好評，天敵動物間的真摯友誼更被譽為西方版《翡翠森林狼與羊》。該片由《魔境冒險3D》視效團隊傾力打造闔家觀賞最新動畫長片，波蘭、捷克、斯洛伐克、法國四國共同監製充滿寓言的奇幻冒險故事，絕對是2022年寒假最溫馨幽默的動物童話！該片也是由《老鼠也能上天堂》捷克知名作家普羅卡斯科娃同名暢銷金獎童書改編，耗費六年將這個世界上最可愛逗趣的故事，在大年初四新春在大銀幕與大小朋友驚奇相會！

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就有機會獲得1/24舉行的《勇鼠闖天堂》特映券「2張」（地點：南港喜樂時代影城）

▶參加申請至 1/23 12:00截止。注意：中獎者必須告知姓名、臉書名稱與電話號碼特映會現場聯絡用。

▶未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。

▶領票方式：將於中獎者私訊中吿知。

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若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

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