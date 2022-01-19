歷經三級警戒慘淡經營，營收銳減2成，台灣高鐵今年年終獎金確定縮至1.8個月，較去年發出2個月加上1萬2千元略遜一籌。整體運輸業的「薪」情比較，海運最佳、空運次之，陸運排最後。

高鐵表示，去年受到疫情影響，營收下滑22.76％，較疫情前減少36.37％，創下新低紀錄，權衡疫情發展，還有新型變種病毒威脅，仍有經營上的風險，但感謝員工貢獻與努力，仍發出1.8個月。

台灣高鐵表示，年終獎金之發給，係依照「薪資給付辦法」，綜合考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素，於年度終了時以專案方式核定，今年度年終獎金為「個人基本薪資1.8個月」，預計1月21日匯入員工帳戶。

台灣高鐵去年三級警戒時，運量暴跌，為透過動態調整部分車次之停靠站，在有限車次數下提升列車可服務範圍，穩住運量。隨疫情逐漸降溫，今年1月4日已恢復疫情前時刻表，每周維持1016班次服務，以因應出遊需求。

除了運輸本業，高鐵啟動打造旅遊事業的第二獲利引擎，初成立就配合五倍券上路祭出多項旅運振興方案，像是飯店聯票及交通聯票，都有不錯迴響，帶動高鐵整體運量回復動能，也藉由高鐵路網，將北台灣民眾帶到高雄、屏東等地旅遊，同時結合各地方政府觀光旅宿產業，提供客製旅遊產品。