擁有35萬受益人的「國民ETF」-元大台灣50(0050)預計1月21日除息，此次每受益權單位將發放3.2元，3月4日發放配息，想參與除息的投資人最晚可於1月20日買進並持有。0050ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金）之配息級別，在0050除息日當天同步進行評價，2022年初這次配息推估2月將進行除息。

根據證交所統計，去年12月定期定額投資ETF戶數最受投資人青睞的冠、亞軍，分別是元大投信旗下的元大台灣50(0050)達123502戶、元大高股息(0056)達107657戶，遙遙領先其他ETF，也是唯二兩檔受益人超過10萬人的ETF。

0050受歡迎原因，包含指數邏輯簡單，卻能掌握台灣經濟成長精隨，讓投資人方便參與台灣各產業龍頭，加上規模大、流動性佳，跟隨台灣整體企業營運普遍蒸蒸日上，歷次除息都有填息的絕佳紀錄，並取得晨星永續投資最高5顆地球評級，成長與永續並進，獲得投資人高度肯定，也是長期投資台股的優選。

雖然0050股價目前來到150元，但現在透過零股交易機制，小資族可以輕鬆定期定額投入，元大投信也多管齊下，提供投資人更多參與0050的選項。2019年成立的0050ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金），該基金至少90% 投資於0050，不重複收取經理費，走勢和0050連動，而申贖方式同一般共同基金，定期定額3000元、單筆1萬元起即可投資（以上金額依個別銷售機構而定）。以元大投信電子交易功能為例，還可在設定定期定額時利用「日日扣」機制，增加投資彈性，例如預期今年市場震盪機率較多，就可以在修正期間，增加扣款日期，達到逢低加碼布局目的。

為了配合投資人依個人「想定期領配息」或「想長期滾入再投資」不同需求，還設有配息級別、不配息級別。0050ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金）之配息級別，在0050除息日當天同步進行評價，2022年初這次配息推估2月將進行除息。

建議投資人可多利用「元大基金先生」APP，已經是元大投信ETF的投資人，下載APP就能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細。另外，即日起至2月28日期間成功登入APP的用戶，可享有APP專屬優惠，2022年6月底前在APP新增元大系列基金定期定額申購計畫，終身享手續費優惠。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此關注ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。