隔夜美股大跌，日股中權值股也跟著疲弱，拖累日股走勢，午盤時跌勢擴大，19日日經指數收27467.23點，跌790.02點或2.8%。東證收1919.72點，跌58.66點或2.97%。
隔夜美股重挫主因，因為高盛財報不佳大扯金融族群後腿，同時，美國公債殖利率也升至新高，當地科技類股遭市場拋售。
百達資產管理認為，日股不振就是美股大跌所致。幾個影響盤勢的利空消息中，就屬油價上漲對日股衝擊最大。因為，日企營運成本將會增加。下周，美國聯準會將召開會議，在有結果之前，觀望態度應該居多，因市場對美國升息保持謹慎態度。
在對手微軟，同意大手筆收購電玩開發業者動視暴雪後，索尼暴跌近13%，是日經指數表現最差的幾檔股票。
不過，電玩內容商先逆勢走高後翻黑，任天堂跌0.22%，萬代南夢宮也跌0.32%，不過，科樂美收漲1.72%。
豐田汽車跌近5%，因傳出缺料問題依舊，估將無法達成年度900萬輛生產目標。除非，2021財年結束前的2月與3月，有辦法交出至少170萬輛新車。
豐田關係企業，同時也是全球最大汽車零組件供應商電裝，同步下跌5.17%。
晶片廠商東京威力科創以及愛德萬測試，分別跌6.06%以及跌5.29%。
日經指數中，股價弱勢的包括村田製作所跌近6%，是日經指數中表現不佳的股票之一，同時，太陽誘電更是收跌6.54%。
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