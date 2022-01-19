卡地亞(Cartier)品牌有者歷峰集團(Richemont)表示，美國和歐洲強勁的珠寶和鐘錶需求，協助上季營收增加約三分之一。

歷峰在去年10~12月的第三財季營收為56.58億歐元(約64.1億美元)，在排除匯率因素後為成長32%。歷峰在聲明中指出，該表現較疫情爆發前的2019年同期高出38%。

去年高檔的手錶銷售表現有所復甦，瑞士整體的鐘錶出口表現為略高於2019年表現，而歷峰另一方面也得益於珠寶類別強勢成長。

歷峰表示，上季主要珠寶品牌包括卡地亞、Buccellati和Van Cleef & Arpels的銷售年增38%，而專業鐘錶製造商的銷售則增加25%。

就集團而言，美國市場成長55%最強勁，其次為歐洲的增加42%，已經復甦的中國市場卻只成長7%。

金融服務公司Kepler Cheuvreux的分析師John Cox指出，這是由無可匹敵的珠寶業務所帶動的強勁財報，由於歐洲一直落後於其它地區的復甦，更加凸顯出歐洲的強勁增長。Cox預計歷峰股價會做出正面反應。

義大利同業Prada在周三稍早公布了上季銷售增加41%的優異表現。LVMH集團和瑞士的Swatch集團將在一月稍晚公布財報。