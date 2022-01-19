去年暑假期間，高雄大遠百攜手高雄市政府文化局-紅毛港文化園區、中華安得烈慈善協會及方師傅點心坊，共同舉辦-遠百愛的串連「公益之旅．愛心餐盒大募集」公益活動，號召民眾一起獻出愛心，獲得廣大迴響共募集200盒愛心餐盒，原訂捐贈活動受疫情影響順延至今年農曆春節前舉辦，此次遠百愛的串連「遠百有愛．啟動夢想之旅」攜手高雄市政府文化局-紅毛港文化園區、紅毛港文化協會、高雄市政府環保局-綠信環境公司及安得烈食物銀行共同舉辦，於上週六(1/15)邀請百位中華安得烈慈善協會所關懷的小朋友與家長前往高雄紅毛港文化園區，一起穿梭400年時空，探尋紅毛港聚落歷史文化與高雄港發展史，享受一趟溫馨又充實的知性之旅，並獲得由民眾認購的愛心餐盒，度過一個溫馨快樂、寓教於樂的戶外郊遊。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，遠東百貨持續規劃各式公益活動，透過遠百愛的串連舉辦「公益之旅．愛心餐盒大募集」，號召民眾一起獻出愛心，活動從去年七月底開始募集百盒點心餐盒，馬上獲得大家熱烈響應捐贈，特別感謝民眾對高雄大遠百公益活動的支持，此次共募集200盒愛心餐盒；原訂捐贈活動受疫情影響順延至今年農曆春節前舉辦，於上週六(1/15)舉辦「遠百有愛．啟動夢想之旅」，活動當天透過中華安得烈慈善協會邀請百名受關懷家庭15歲以下兒童，免費參觀高雄紅毛港文化園區，同時獲得由民眾認購的愛心餐盒，將民眾的愛心帶給現場所有的大小朋友，並由園區專業導覽員帶領所有小朋友一起認識「紅毛港文化園區」文化、歷史及產業。

該園區位於高雄港二港口入口處，在園區內規劃了「高字塔旋轉餐廳」、「展示館」、「戶外展示區」、「天空步道」、「碼頭與候船室」、「觀海平台」六大區域，由原來就有的高字塔結合週邊環境資源整建而成，總面積有3.42公頃，非常適合民眾全家同遊，活動最後由紅毛港文化協會以充滿濃濃傳統古早味的「童玩戳戳樂」為這場充滿文化教育傳承的旅遊劃下完美的句點。藉由參與戶外教學的另類體驗，不但能開闊視野也能透過專業的導覽，帶領小朋友探尋紅毛港聚落歷史文化與高雄港發展史，享有一趟溫馨又充實的在地文化之旅，還可以帶回滿載心意的愛心餐盒以及綠信環境公司所贊助的洗手乳，提醒小朋友不忘勤洗手，做一個防疫的小尖兵。