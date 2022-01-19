美股帶頭重挫，主要股市一片綠油油，台股19日開低震盪走低，外資仍賣超並匯出資金，新台幣貶勢延續，但因出口商拋匯支撐，使得跌幅縮小，終場收在27.651元兌1美元，貶值2.7分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.22億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）可能下重手擴大升息，加上地緣政治風險再起，美股四大指數齊大跌，台股跟著開低下殺，最後收挫151點至18227點，新台幣早盤雖因出口商進場拋匯轉升，但隨台股跌勢加大，且外資賣超19億元，進場買匯並偏匯出，新台幣也由升轉貶。

外匯交易員認為，Omicron疫情延燒，且通膨壓力沈重，市場預期Fed可能在3月一口氣升值2碼（0.5個百分點），脆弱的金融市場馬上有反應，農曆年封關前若利空未消化完畢，股匯市應是延續震盪回檔，新台幣升勢暫告一個段落，但出口商年終拋匯需求提供支撐，貶幅也將有限。