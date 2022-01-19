「國民ETF」元大台灣50（0050）預計21日除息，元大投信公告，此次每受益權單位將發放3.2元，3月4日發放配息，想參與除息的投資人最晚可在20日買進並持有，目前最新股東人數已達35萬。

根據證交所統計，去年12月定期定額投資ETF戶數最受投資人青睞的冠軍為元大台灣50達123502戶，亞軍則是元大高股息，達107657戶，也是唯二受益人超過10萬人的ETF。

法人表示，0050受歡迎原因，包含指數邏輯簡單，卻能掌握台灣經濟成長精隨，讓投資人方便參與台灣各產業龍頭，加上規模大、流動性佳，跟隨台灣整體企業營運普遍蒸蒸日上，歷次除息都有填息的絕佳紀錄，並取得晨星永續投資最高5顆地球評級，成長與永續並進，獲得投資人高度肯定，也是長期投資台股的優選。

雖然0050股價目前來到150元，但現在透過零股交易機制，小資族可以輕鬆定期定額投入，元大投信也多管齊下，提供投資人更多參與0050的選項。2019年成立的0050 ETF連結基金，該基金至少90％投資於0050，不重複收取經理費，走勢和0050 連動，而申贖方式同一般共同基金，定期定額3000元、單筆1萬元起即可投資。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此關注ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。