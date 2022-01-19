農曆新年將至，重要節日安全維護工作將於1月24日起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為主軸，為期15天至2月7日止，桃園市平鎮警分局19日特別召開任務講習，以確保提供全方位服務及保障，讓民眾能過個好年。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，為統合協調運用分局警力及協勤民力，結合守望相助及警察志工等維安力量，特別召開「111年加強重要節日安全維護工作任務講習」，邀集分局各業務組及各派出所所長與會，並各別交付當前重點工作及任務。

本次安全維護工作期間，除積極執行三大工作主軸，加強宣導防竊、防搶、防詐騙及各項為民服務工作外，同時配合政府防疫工作，發現民眾有未配合相關防疫措施情形，將立即勸導，共同守住疫情。

專案期程自111年1月24日22時至2月7日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為工作主軸，加強犯罪偵防，維持交通順暢，展現維護治安的決心、整頓交通的用心及服務民眾的熱心，營造平安、祥和的社會氛圍，讓民眾能歡喜過新年。