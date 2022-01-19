蔡文益辭宜蘭縣議員 接任頭城代理鎮長 16:242022/01/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府指派縣議員蔡文益擔任頭城鎮代理鎮長。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭城鎮長曹乾舜因案停職，宜蘭縣政府今天（19日）表示，縣府依地方制度法，1月19日起停止曹乾舜鎮長職務，並指派縣議員蔡文益代理鎮長職務。蔡文益今天辭去縣議員，他表示，他10幾年來都在議會為鄉親服務，希望可以馬上接手鎮務，不要有空窗期。 蔡文益表示，現在疫情愈來愈嚴重，代理期間他會做好防疫的工作，讓大家得以過好年。辭去縣議員接代理鎮長，未來是否不選縣議員改參選鎮長？蔡文益回應，他還沒有想到這個問題，會先做好當前的工作。 陳布朗事業寒冬 無法求婚議員女友 張弘稜簽約海盜 赴美尋大聯盟夢 #蔡文益 #縣議員 #代理鎮長 #曹乾舜 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－華航 運價持續創高 04:102022/01/19 證券．權證 築間今年營收拚55億 目標IPO 04:102022/01/19 產業特刊 雙鐵不禁飲食 高鐵維持自由座 04:102022/01/19 焦點要聞 桃檢公務員曾吃西堤 陳時中坦言「實聯制」有漏網之魚 16:092022/01/19 生活 去年營收逆勢創高 煙波集團年終 最高發4個月 04:102022/01/19 產業特刊 為隔離師生打氣 中壢高商送物資到檢疫所 04:102022/01/19 地方新聞 商品期貨趨勢專欄－黃金 短均線多頭排列 04:102022/01/19 證券．權證 社子島今環評會 自救會批群聚恐釀破口 04:102022/01/19 地方新聞 福井武生廠部分停工 供貨暫無礙 04:102022/01/19 產業．科技 疫情延燒 短程航班 納入落地採檢 04:102022/01/19 財經要聞 跨境電商夯 PChomeSEA銷售額增逾5倍 04:102022/01/19 產業．科技 政治熱門新聞 朱學恒預告周刊爆料綠營大咖 郭正亮：會血流成河 - 政治 綠營這2大咖若選彰化、雲林 郭正亮斷言：國民黨要放鞭炮了 - 政治 論文門直球對決！林環牆：已透過英國網站發函要求LSE下架「造假聲明」 - 政治 看完藍營縣市長現況 羅智強曝許淑華「預言」太準：應驗中 - 政治 蔡英文、蘇貞昌最新民調出爐 網看完竟喊這句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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