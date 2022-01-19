頭城鎮長曹乾舜因案停職，宜蘭縣政府今天（19日）表示，縣府依地方制度法，1月19日起停止曹乾舜鎮長職務，並指派縣議員蔡文益代理鎮長職務。蔡文益今天辭去縣議員，他表示，他10幾年來都在議會為鄉親服務，希望可以馬上接手鎮務，不要有空窗期。

蔡文益表示，現在疫情愈來愈嚴重，代理期間他會做好防疫的工作，讓大家得以過好年。辭去縣議員接代理鎮長，未來是否不選縣議員改參選鎮長？蔡文益回應，他還沒有想到這個問題，會先做好當前的工作。