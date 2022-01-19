國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線，其中潭子路段為計畫的重要核心，交通部高速公路局宣布，在施工團隊全力趕工下，該路段將於1月22日下午6時30分通車，通車路段除潭子交流道至潭子系統交流道路段外，還包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子地區民眾快速進出台中市區的地區道路，節省約20分鐘的路程。

高公局說明，潭子連絡道為東西走向，兩端分別銜接豐興路（中89線）及福貴路，總長約1194公尺採雙向4車道設計，可提供潭子東、西側居民便捷道路。

另豐原連絡道起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原連絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約2.2公里，採雙向4車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，經由匝環道上至主線橋梁，續往南與既有台74線快速道路銜接。

高公局表示，本次通車國道4號潭子路段尚未與既有國道4號銜接，可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接台74線，節省約20分鐘的路程。